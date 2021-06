Se cansó de los rumores y lo aclaró todo. La actriz chilena Mayte Rodríguez alzó la voz y reveló cuál es la relación actual que tiene con uno de sus exparejas, el futbolista Alexis Sánchez.

Recordemos que en 2018 ambos formaron una de las duplas más queridas del espectáculo chileno, pero todo llegó a su fin en septiembre de ese mismo año, cuando ellos mismos revelaron que terminaron, aunque siempre deseándole lo mejor al otro.

Ya han pasado casi 3 años de ese acontecimiento, y ahora, en plena Copa América 2021, hecho que trajo de vuelta al "Niño Maravilla" a Chile por varias semanas, comenzaron a emerger comentarios en redes sociales y programas de farándula que indican que los tortolitos estarían atravesando por un "remember".

De hecho, algunos programas de farándula fueron más allá e incluso señalaron que Mayte terminó con su actual pareja, con quien se encontraba comprometida, para volver con Alexis.

Pero eso no es todo. Incluso lgunos usuarios en redes sociales le "echaron la culpa" a la actriz por la lesión que dejo a Sánchez fuera de la primera fase de la Copa América.

Fue por ese tipo de comentarios que Mayte alzó la voz en su cuenta de Instagram, respondiendo con todo a un seguidor que la interpeló.

"¿Qué le hiciste ahora a Alexis?", le consultó el usuario en cuestión, a lo que ella respondió, "Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo... no le hecho nada, no sde donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda".

Asimismo, fue enfática en decir que actualmente, "no hay relación hace un par de años", acallando así los rumores que sindicaban una reconciliación.

