Pirueta en scooter y al quirófano: Fernando Godoy queda con dos placas de titanio tras accidente

La noche del 3 de junio transmiten en televisión el partido de Argentina y Chile. Alexis Sánchez empató el juego con un gol tras un tiro libre y Fernando Godoy se emociona. Toma el scooter de su esposa y recorre la entrada, el pasillo, el patio, y termina con una pirueta... en el suelo.

“Me emocioné, no pude contenerme", dijo el rostro de Mega tras ser operado.

"Jackass"

Godoy sostuvo de aquel scooter eléctrico que "nunca lo había agarrado antes porque es de mi esposa".

"Aceleré, le puse máxima potencia, pero se me bloqueó el manubrio y me fui para adelante”, explicó a LUN.

Sobre la maniobra opinó que “el salto salió bueno, pero terminé aterrizando con todo en el hombro. En síntesis, me saque la mugre”.

“Tengo un cablecito medio pelado. A mí de repente me dan ganas de hacer este tipo de cosas, acciones que a veces se pasan un poco a lo ‘Jackass’”, explicó el actor.

"La peor noche de mi vida"

El resultado de la caída fue que "mi hombro estaba como bailando, fuera de su lugar de siempre y mi brazo estaba colgando. Ahí se terminó mi partido y empecé a sentir puro dolor”.

“Determinaron que tenía una disyunción acromioclavicular, que en palabras simples es cuando ceden los ligamentos de esa zona", detalló Godoy.

Al llegar a urgencias con su esposa Ornella le dieron analgésicos, pero "igual pasé la peor noche de mi vida".

"Era dolor constante, como si tuviera un clavo enterrado. Y me dolía de todas formas: Sentado, acostado, parado. Era un ardor muy fuerte", relató.

A las seis de la mañana de ese viernes "ya estaba gritando, no aguantaba más".

Quirófano

"Me fui a la Clínica Las Condes. Ahí vieron mi radiografía, el doctor confirmó que me tenían que operar, tuve que esperar todo el día hasta las 7 de la tarde y me operaron", contó el actor.

La intervención consistió en "dos placas de titanio, una arriba del hombro y otra por abajo, y me pusieron extensiones que cumplen el rol de los ligamentos que me corté".

"Tengo que andar con cabestrillo por cinco semanas. Estar inmovilizado. Después de eso hay que estar uno o dos meses en tratamiento kinesiológico", expuso.

Sigue "Mi barrio"

Sobre la continuidad de su trabajo en el programa "Mi barrio", señaló que "el doctor me dio reposo relativo. O sea puedo moverme, caminar un poco, pero lo importante es tener el brazo inmovilizado. Nada más que eso".

"La verdad es que a mí me encanta la actividad”, afirmó el enérgico intérprete.

Gentileza, Instagram @fernandoflow

