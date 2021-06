El polémico análisis judicial de la doctora Ana María Polo a la película "El Conjuro 3"

La doctora Ana María Polo demuestra que es capaz de impartir justicia en cualquier tema o en todo tipo de caso que se le presente. Y su fama es tal que los productores de la película “El Conjuro 3”, le pidieron resolver el caso paranormal.

La famosa abogada y conductora del programa “Caso Cerrado” publicó un par de spots publicitarios para promocionar la película, que se estrenó el 4 de junio y que recaudó aproximadamente 24 millones de dólares durante su primera semana en cines, consigna el portal Milenio.

La cubana, de 62 años, invitó a sus seguidores a ver el filme e hizo una reseña como si se tratara de una de las historias que llevó en su show, analizando desde un punto de vista jurídico.

Esto dice la doctora Ana María Polo de “El Conjuro 3”

“Hoy estoy analizando el caso de la vida real que lanzó a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren al reconocimiento nacional e inspiró la nueva película de Warner Bros”, escribió en la leyenda de un video que subió a Instagram.

“The Conjuring: The devil made me do it. No se pierdan la película en cines y disponible en HBO Max 31 días después del lanzamiento. ¡He dicho!”, añadió en el post con un clip donde aparece ella y algunas imágenes que se alternan de la cinta.

“Conclusión: El diablo me hizo hacerlo”, añadió la popular jueza en otro clip. Adentrándose en la trama de la película, que pone en el plano judicial la existencia de lo paranormal, a raíz de un crimen que cometió un joven que afirma fue obligado por el diablo.

“Volvemos con la conclusión del controversial caso judicial que planteó una escalofriante pregunta existencial al sistema judicial: si los tribunales reconocen la existencia de Dios, ¿por qué no la del diablo?”, comentó.

Por su parte, los seguidores de la doctora Polo, elogiaron el análisis que realizó de “El Conjuro 3” y dieron miles de “likes” a la publicación. “Hay cosas inexplicables y considero que siempre debemos tener la mente abierta, este tema en particular lo considero muy real”, comentó un usuario de la red social. “Mi opinión es que me encanta la doctorcita como crítica de cine”, añadió otro.

