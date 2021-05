Acusan a Kim Kardashian de explotar imagen de Meghan Markle y Harry en juego de móvil

Kim Kardashian se encuentra envuelta en un nuevo escándalo. Esta vez la polémica surge tras la vinculación de uno de los niveles de su videojuego móvil, con la imagen e historia de Meghan Markle y el príncipe Harry.

La socialité posee una aplicación gratuita para iOS y Android, lanzada en 2014, bajo el título de “Kim Kardashian: Hollywood”. En su trama se desarrollaron los hechos que desataron las quejas de sus seguidores, especialmente por su supuesta relación con los duques de Sussex, señala Hello Magazine.

La expareja real abandonó su rol dentro de la monarquía británica para volverse independientes económicamente, marcharse a Estados Unidos y hacer una vida “normal”, junto a su hijo Archie.

Meghan Markle y Harry en el juego de Kim Kardashian

El juego de Kim Kardashian estrenó un nivel con características muy parecidas a los últimos hechos que se han desarrollado en las vidas de Meghan Markle y el príncipe Harry. Además, los personajes conocidos como “princesa Bianca” y “príncipe Aston” guardan gran parecido físico con los ex duques de Sussex.

La historia de la caricatura cuenta cómo deciden renunciar a la vida de la realeza, tras conceder una entrevista televisada donde Bianca revela que no se ha sentido realmente acogida por la monarquía.

A pesar de que el orden de los hechos sea distinto, la situación ficticia tiene mucha relación con la situación actual de los duques de Sussex. Ellos también tuvieron una conversación televisada donde hicieron importantes revelaciones a la famosa periodista Oprah Winfrey.

La multimillonaria es acusada por fanáticos

El segmento del juego, por el cual Kim Kardashian fue acusada por sus fanáticos de aprovechar la situación de Meghan Markle y el príncipe Harry, ya no está disponible en la plataforma. La protagonista de “Keeping Up with the Kardashians” no estaba al tanto de la situación, de acuerdo a información que dio un portavoz cercano a ella al portal de Daily Mail.

La empresaria, destacada en el mundo de la moda, estaría decepcionada por lo ocurrido en la aplicación. Por ello, solicitó la apertura de investigaciones internas que impidan que hechos de esta naturaleza se repitan.

Este no es el único escándalo que la rodea actualmente, pues también fue demandada por siete empleados domésticos, quienes la acusaron de explotación e incumplimiento de compromisos salariales.

Todo sobre Meghan Markle

Todo sobre Príncipe Harry

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos