Kim Kardashian volvió a dejar sin aliento a sus fans, al compartir una foto en la que luce una atrevida blusa naranja y un pantalón de cuero negro, que fueron esta vez el centro de atención de su más reciente outfit.

La socialité, de 40 años, continúa marcando pauta en el mundo de la moda y sus seguidores se mantienen atentos ante sus atuendos. Sus prendas siempre están en el foco de las redes sociales, aunque la modelo esté en la playa.

La exesposa de Kanye West luce animada y derrocha confianza. Ello a pesar de la polémica que la ha rodeado recientemente tras ser acusada de romper el matrimonio de la modelo Shanna Moakler con Travis Barker, quien ahora es el novio de su hermana Kourtney Kardashian, según Daily Mail.

Kim Kardashian y su original escote

Con escote, un corte atrevido a los lados y un vibrante tono naranja. Así es la blusa que lució Kim Kardashian, mientras posaba con gracia junto a una camioneta plateada, en lo que parecía su estilo de una noche casual de fiesta.

Los pantalones negros de cuero resultaban el complemento perfecto, así como unas botas puntiagudas en color oscuro.

La protagonista de “Keeping Up With The Kardashians” lucía su cabello suelto al posar ante la cámara para mostrar la impresionante abertura de los laterales de la blusa que, a pesar de tener mangas largas, dejaba al descubierto toda su silueta.

Se autodenomina “protagonista”

La propietaria de Skims usó la palabra “Protagonista” para titular el post de 4 imágenes, que difundió entre sus 222 millones de seguidores y que obtuvo más de catorce mil comentarios.

Esta no es la primera vez que la empresaria usa atuendos extravagantes con temáticas parecidas. Recientemente subió un post en el que aparece capturada al descuido posando frente a un espejo con un vestido de látex en tono marrón oscuro.

Lo acompañaba de una cartera amarilla y un par de sandalias de modelos distintos, por lo que consultó a sus fans para que le ayudaran a decidir con cuál diseño se decantaba.

