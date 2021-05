La destacada futbolista chilena Christiane Endler, que juega en el equipo femenino francés Paris Saint-Germain, dio un importante paso en su vida y contrajo matrimonio.

La noticia fue revelada por la testigo del enlace, la compañera de equipo de la chilena, Arianna Criscione, quien a través de sus historias de Instagram compartió un collage en el cual se pueden ver a las recién casadas.

"Señora y Señora", se puede leer en la storie de Instagram, el único registro hasta el momento del matrimonio.

Esta semana Tiane, además de haber contraído matrimonio, también vive un gran momento en lo profesional, puesto que fue elegida en el equipo ideal de la Liga de Campeones.

La capitana de la Roja Femenina fue seleccionada para la posición de portera junto a la alemana Ann-Katrin Berger, de Chelsea, y la española Sandra Paños, de FC Barcelona.

🌟 𝗨𝗪𝗖𝗟 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 🌟



UEFA's technical observers have selected their all-star squad of the 2020/21 #UWCL season ✅



❓ Who would be the first four names on your teamsheet?