Un desubicado y molesto comentario acusó haber recibido la excandidata chilena al Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, luego que un usuario en Instagram se burló de su aspecto y también de su enfermedad degenerativa.

La actriz publicó a través de las stories de la mencionada red social, las crueles palabras de una cuenta anónima que se contactó con ella a través de los mensajes.

Allí se puede leer: "Tiesa, pareces vieja con artritis, ojalá te quedes postrada luego, rucia barbie, más falsa que beso de suegra".

Daniela subió el pantallazo del mensaje y abajo escribió: "Solo quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuantos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo".

"Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer", añadió, y cerró el mensaje recordándole a sus seguidores "que no se les olvide que somos personas".

Hace unos meses, Daniela Nicolás hizo público que padece de una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, la cual originió una artritis reumatoide.

"Terminé en dermatólogos, reumatólogos, oncólogos, inmunólogos, de todo. Hasta que llegué a un doctor justo cuando mis anticuerpos estaban al límite, y ahí me dijo (de mi enfermedad)", comentó hace un tiempo a revista Velvet.

"Con el tiempo empecé a hablarlo y contarlo a mis más amigos y familia, fue un proceso largo de aceptación, y sobre todo si a mí me costaba entender, era mucho más difícil que los demás entendieran, porque son enfermedades que se sienten, pero no se ven, por lo que es súper difícil hacer entender la real ayuda que se necesitaba", relató en dicha ocasión.

