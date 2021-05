Kim Kardashian y sus hijos viven graves síntomas de Covid-19: Negó que lo contrajo en su fiesta

Un nuevo episodio del reality “Keeping Up With The Kardashians” reveló que Kim Kardashian luchó contra el coronavirus que no solo la afectó a ella, sino también a sus hijos. La socialité padeció fuertes síntomas mientras vivió la terrible enfermedad que trastocó sus múltiples actividades.

En un nuevo avance de su show, se vio a la celebridad relatando cómo habían sido sus días en otoño del 2020, cuando sufrió el contagio que creó crisis en su núcleo familiar, al confirmar que su gran temor de que todos sus hijos enfermaran ocurriera, como efectivamente pasó.

La exesposa de Kanye West confirmó que su hijo Saint, de 5 años, fue el primero en dar positivo, tras un brote ocurrido en la escuela donde cursa estudios y luego continuó el contagio en el resto de sus retoños.

La negativa feroz de Kim Kardashian

Al extenderse el virus en todos los miembros de su familia, se inició la cuarentena en su hogar, lo que paralizó la producción de su programa durante dos semanas, publicó TZM.

Kim reveló que vivió momentos difíciles y de preocupación al ver cómo lloraba y tosía su pequeño hijo. Y fue así como el virus alcanzó a su hija North, de 7 años, y finalmente ella también descubrió que había adquirido el coronavirus.

La millonaria empresaria reveló cuán mal se sintió con los síntomas que padeció. “Me he estado sintiendo tan enferma y tan mal con el Covid-19, que apenas puedo levantarme de la cama y estudiar. Me siento extremadamente adolorida, con dolor de espalda. Estoy muy cansada, tengo fiebre a 40 grados”, mencionó el Daily Mail al recordar la escena de Kim enferma.

Y un día después de la transmisión del programa, el portal de Buzzfeed publicó que la estrella de la televisión había contraído la enfermedad 10 días después de realizar la celebración de su cumpleaños número 40 en la Polinesia Francesa. Además afirmaron que las Kardashian decidieron no revelar el diagnóstico en el momento.

Kim Kardashian recurrió a su cuenta Twitter para desmentir la información y escribió: “Falso. Nadie contrajo el Covid en el viaje” y continuó explicando que fue su hijo Saint de cinco años, el primero en tenerlo en su familia al contraerlo en la escuela, a través de otro estudiante.

En las escenas también se reflejó su preocupación por su estudios, puesto que la estudiante de Derecho ya se sentía “fracasada” al reprobar el examen de ingreso que se le exige a los estudiantes del primer año. Y para el momento del contagio se encontraba estudiando para presentar por segunda vez.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos