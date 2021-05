Lucero se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más exitosas, tanto por su indiscutible talento, como por su inigualable belleza que la llevó a protagonizar exitosas telenovelas. A sus 51 años, la intérprete sorprende con su lozanía y revela por qué no se atreve a usar bótox.

A diferencia de otras artistas latinas, la protagonista de “Soy tu dueña” ha dejado claro en varias entrevistas que se siente a gusto con su cuerpo y que no se ha sometido a ninguna intervención quirúrgica, ni a ningún otro tratamiento invasivo.

En las redes sociales, la artista tampoco tiene complejo en mostrarse al natural y en innumerables ocasiones ha dejado boquiabiertos a sus más de tres millones de seguidores. Como ocurrió en marzo, cuando compartió una fotografía en la que aparecía sin una gota de maquillaje y mostrando las huellas naturales de los años.

Lucero le tiene miedo al bótox

En una reciente entrega del programa “Angelicales”, transmitido por YouTube y conducido por las famosas artistas Angélica Vale y Angélica María, la cantautora azteca reveló cuál es la verdadera razón por la que ni siquiera se atreve a inyectarse bótox.

“No, porque tengo miedo”, dijo tajantemente la artista que estuvo acompañada de su madre Lucero León y su hija Lucero Mijares. Aunque la artista reconoció que en algunas ocasiones, sí le ha pasado por la cabeza.

“Yo ya estoy pensando, me preguntan mucho que si me pondría bótox y no sé qué, ya mis arrugas están tremendas, entonces estoy pensando en sí ponerme...”, reconoció.

Lucerito Mijares se opone

Además del temor que le da inyectarse bótox, existe otra razón de peso. Lucero aseguró que su hija se opone a que ella se haga algún procedimiento de este tipo.

“Ella me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá, Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo...”, añadió con humor Lucero al referirse a las razones por las que su hija no quiere que use ácido hialurónico.

¿Cuál es el secreto de belleza de Lucero?

En unas declaraciones difundidas por la revista Hola en el año 2017, la exesposa de Mijares mencionó que el secreto de su juventud es, sin lugar a duda, la genética que heredó de sus padres.

“Mi papá siempre se veía más joven de lo que era, mi hermano igual. Mi mamá, la verdad, también es muy jovial, tiene muy buena piel, es una mujer que siempre se ha cuidado mucho”, comentó.

Aseguró además que nunca ha pretendido aparentar una edad que no tiene. “Sólo quiero verme de la edad que tengo, pero verme bien, no quiero competir con las chavitas y andar sufriendo porque el tiempo pasa”, dijo Lucero.

Todo sobre Lucero

Todo sobre Famosos