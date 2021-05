Sin dudas estos últimos días han sido muy emocionantes para Daniela Nicolás, quien viajó hasta Estados Unidos para representar a Chile en la competencia de Miss Universo.

La actriz nacional, quien triunfó en el Miss Universo Chile 2020, ha participado en diversas actividades para ganar la corona, como por ejemplo sesiones de fotos, desfiles y entrevistas con el jurado del famoso certamen.

La también modelo, oriunda de Copiapó, ha contado con el cálido apoyo de sus fans, quienes esperan que repita la hazaña hecha por Cecilia Bolocco en 1987.

"Sorry my English"

Fue en ese contexto que la rubia intérprete protagonizó un divertido momento mientras respondía preguntas sobre cómo ha sido su experiencia en el concurso de belleza.

Daniela intentó expresar de la mejor forma su emoción por ser candidata a los periodistas que se encontraban en el Hard Rock Hotel, sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada.

"Estar aquí se siente increíble, es una experiencia inimaginable", expresó hablando en inglés la joven chilena, quien sufrió un traspié en cuanto a la pronunciación del idioma y terminó lamentándose.

"Sorry my English", señaló tras el impasse en que no pudo pronunciar correctamente una palabra, lo cual de todas formas no logró empañar la entrevista, ya que después continuó hablando fluidamente en inglés.

El momento quedó grabado y fue publicado en redes sociales, donde los usuarios brindaron su apoyo a Nicolás. "Contestó cada pregunta con sinceridad que la caracteriza"; "Se puso un poco nerviosa, pero es espontánea"; "Daniela eres lo máximo", son algunos de los comentarios que se leen.

Revisa el momento de Daniela Nicolás

Manchó la banda de Miss Chile

Por otra parte, durante el pasado fin de semana, Daniela Nicolás sufrió un grave y particular inconveniente: manchó la única banda de Miss Chile que llevó al viaje.

“Con el equipo partimos a comprar un desmanchador a un supermercado y se lo vamos a pasar hoy (domingo). También la hemos ayudado yendo varias veces donde una famosa Giannina Azar, una diseñadora súper famosa que viste a JLo y Thalía, quien nos ha ayudado con los looks”, confesó su hermana Francisca.

Todo sobre Famosos chilenos