Los hijos de Kim Kardashian demostraron que pueden ser tan creativos y emprendedores como ella. La estrella de televisión recibió de parte de los niños una dulce colección de perfumes personalizados en el Día de la Madre.

La protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” tuvo una discreta celebración familiar, que compartió en sus “stories” de Instagram, donde homenajeó a las madres de su familia, sus hermanas y la matriarca Kris Jenner, además de festajar también el segundo año de su hijo menor, Psalm.

En una de las imágenes que publicó la “celebrity” estadounidense, se pueden ver a las madres del clan Kardashian-Jenner posando con varios de sus retoños. También aparecen Kris y su madre Mary Jo Campbell.

Perfumes personalizados para Kim Kardashian en su día

La empresaria y modelo dueña de “KKW Fragrance” mostró en Instagram los creativos obsequios que recibió por parte de North (7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm West; los hijos que tiene en común con su expareja Kanye West.

“Mis hijos son tan considerados. Me hicieron mi propio perfume, cada uno de ellos, porque saben que me encantan los perfumes”, se puede escuchar decir a Kim Kardashian en una de las historias donde muestra los regalos.

Cada botella llevaba una foto y el nombre de un niño, logotipo y nombre de la fragancia, además de una combinación personalizada de aromas.

Perfumes muy variados

"Drip Momma" nombró North su muestra de vainilla, lavanda y rosa. Por su parte, Chicago, la segunda de las hermanas West, llamó "Chi Flower" a su muestra de árbol de té, sándalo, cedro y naranja.

Mientras tanto, “Saint's Heart” de Saint, tenía diversas esencias, vainilla, eucalipto y limón. “This This” de Psalm incluía aromas de canela, manzanilla, menta y romero. “Los amo y los conservaré para siempre”, mencionó Kim Kardashian, agradeciendo los perfumes personalizados de sus hijos.

La ex de Kanye West también dedicó un post para felicitar a su madre, donde publicó una imagen abrazada con ella. “¡Feliz Día de la Madre, mamá! ¡No hay nadie en este planeta que me conozca como tú o durante tanto tiempo como tú!”, es parte de lo que escribió en la publicación.

