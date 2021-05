Natti Natasha es una de las cantantes con mayor influencia en el mercado latinoamericano del género urbano. Y con su canto, la artista dominicana levanta su voz de protesta en contra de los asesinatos de mujeres en Puerto Rico.

La muerte de Andrea y de Keishla Rodríguez, quien esperaba un bebé, ha hecho que las miradas de millones de personas se fijen en ese país, para decir basta ante la escalada de femicidios registrados en los últimos meses. La cantante se une al llamado de Ricky Martin, quien también hizo una alerta en su Instagram.

Y en esta nueva oportunidad, la artista se solidariza con las mujeres puertorriqueñas. Al igual que lo hizo a inicios del 2020, cuando impactó con el lanzamiento del tema “Me estás matando”, con el que expresó su sentimiento de acompañamiento con las mujeres mexicanas que protestaron con un paro nacional celebrado el 9 de marzo de ese año.

Con imágenes sensibles, en la que se le vio con un maquillaje que simuló golpes y moretones, la cantante se unió a la lucha contra la violencia de género, enviando conmovedores mensajes llenos de una reflexión que pedía el cese de los ataques.

Natti Natasha frente a la violencia de género

“Con tu pésima actitud, nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo”, es parte de las estrofas de la pieza musical titulada “La Mejor Versión de Mí”, con la que Natti Natasha dijo presente en un mensaje que conmovió a sus fans, dedicado a las víctimas de la violencia de género.

En el video de este sencillo, la cantante se ve llorando mientras entona su voz de rechazo al maltrato de las mujeres, y deja un llamado ante la aterradora realidad en la que están asesinando a miles de mujeres en el mundo entero, y esta vez especialmente en Puerto Rico.

“¿Por qué quieren maltratarnos? ¿Por qué siguen las muertes? ¿Qué ganan atropellándonos física y mentalmente? Vivir con miedo no es vivir, salir a la calle sin tener certeza de que vas a regresar sana y salva a tu casa no es vivir. Hoy me uno a mi familia de Puerto Rico para alzar mi voz por todas esas mujeres que hoy ya no están”, escribió en su post la reguetonera.

El hecho de estar a la espera de su primogénita, llenó de empatía a Natti y así lo dejó ver en sus palabras. “Por Keishla, quien estaba también esperando la llegada de un baby, situación que me tocó más de lo normal, ya que en mi semana #37 pienso en cómo pueden haber personas que quieran matar a su propio bebé”, mencionó en rechazo al asesinato de la joven de 27 años, a manos del boxeador Félix Verdejo, padre del niño que esperaba Keishla.

“Me uno en solidaridad gritando una vez más: #NiUnasMás #NiUnaMenos #NosQueremosVivas”, así cerró su publicación la artista, que en las próximas semanas será la feliz y orgullosa mamá de una niña.

