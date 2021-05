Félix Verdejo, un boxeador puertorriqueño de 27 años, se entregó a las autoridades federales para enfrentar los cargos que se le imputan tras ser acusado de asesinar a su amante embarazada, Keishla Rodríguez Ortiz, también de 27.

Según la denuncia penal interpuesta por el FBI, a Verdejo se le acusa de golpear a Rodríguez en el rostro y de inyectarle una sustancia irregular, informó el diario Milenio. Luego ató las manos y los pies; además le amarró también un pesado bloque al cuerpo para asegurarse que se hundiera cuando la lanzó desde un puente en una laguna de la isla.

Seguidamente, el púgil sacó una pistola y le disparó a la víctima desde el elevado. De acuerdo al documento, una tercera persona involucrada en el crimen lo habría ayudado a secuestrar y asesinar a Rodríguez, pero no se reveló quién era.

La identidad del cuerpo fue confirmada por el Instituto de Ciencias Forenses la mañana del domingo 2 de mayo de 2021, detalló ESPN.

Los familiares confirmaron que la víctima se encontraba embarazada de Félix Verdejo. Keila Ortiz, la madre de Keishla, aseguró que habló con su hija, el jueves 29 de abril, antes de su desaparición. Ella le dijo que el hombre iba a su casa para ver las pruebas de embarazo.

Por su lado, Verdejo se entregó a las autoridades del FBI, pero, según la policía, se negó a cooperar y a responder las preguntas que tenían. Del mismo modo, sus abogados no ofrecieron ningún tipo de comentario.

