¿Qué pasó?

Mayra Alonso (59) organizó su propio "funeral" en el que participaron sus familiares y amigos. Simplemente quería realizar una celebración en vida para saber cómo sería la ceremonia.

Su velatorio se llevó a cabo en la provincia de Santiago, República Dominicana. La situación fue registrada en un video que fue publicado en Youtube y rápidamente se hizo viral.

La ceremonia

Según consigna el programa de televisión Al Rojo Vivo, la mujer llegó a su casa con un ataúd que había rentado para ser velada. Entre cantos y mensajes sus seres queridos le dieron el adiós correspondiente.

Mayra lució una bata blanca, una corona y unos algodones en la nariz. Todo pagado y organizado por ella misma.

Alcanzó a estar una hora y media dentro del féretro. Tras salir de él reconoció que pasó mucho calor y se sintió muy solitaria.

“Me siento feliz porque estoy compartiéndolo con toda mi gente, porque este era mi mayor deseo... Si yo muero mañana, no quiero que me hagan nada porque yo me lo estoy haciendo en vida”, dijo la mujer.

Algunos de los asistentes al "funeral" llegaron con risa y otros simulando estar tristes, todo para darle en el gusto a Mayra.

Revisa el video