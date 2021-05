Hace un par de días atrás, el denominado "Pastor Soto" hizo un polémico llamado a través de redes sociales, exigiendo a los fieles cristianos una donación en dinero para su iglesia evangélica, a propósito de la aprobación de la ley que permite retirar un tercer 10% desde las AFP.

"Es muy importante que si usted recibe, por ejemplo, un millón de pesos al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100 mil pesos. Eso es lo que corresponde (...) Puede quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa o destruir la familia. La miseria misma, el fracaso, eso es maldición", señaló Javier Soto.

"Tiene un problema psiquiátrico"

Declaraciones que fueron analizadas este lunes por el matinal "Mucho Gusto", en donde el conductor del espacio, José Antonio Neme, le dedicó duras palabras.

"Cada uno puede hacer el llamado que quiera, los videos aguantan todo, pero creo que el señor Soto es una persona que tiene un problema psiquiátrico", partió diciendo.

Asimismo, añadió que no está dispuesto a entrevistarlo aunque tuviese la oportunidad de hacerlo. "Es mi opinión personal, he visto sus intervenciones y no entraría en diálogo con él".

"Para mí tiene un tema mental honestamente, arriesgo con esto que me conteste y me diga que me vaya al infierno, donde probablemente me vaya a ir", reveló, comentario que sacó risas en sus compañeros.

"Igual no tengo problemas con eso, se pasa bien", remató el conductor, quien se mostró abiertamente contrario a la solicitud del autodenominado "pastor".

