A pesar de que ya han pasado dos meses desde que oficialmente Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West, el rapero estadounidense aún lleva puesto su anillo de bodas. Los rumores sobre el supuesto romance entre la empresaria y el reportero de CNN, Van Jones, no hacen mella en el cantante.

De acuerdo a Page Six, el revelador detalle fue capatado, el miércoles 28 de abril de 2021, luego de que el reconocido artista DJ Khaled compartiera una fotografía del exesposo de la fundadora de KKW Beauty en su perfil de Instagram.

Khaled explicó en la leyenda de la publicación que West se apareció en su casa de manera sorpresiva, con la intención escuchar algunas de las canciones que conforman su próximo disco.

“Historia verdadera: ¡Kanye pasó por mi casa a las 8am del otro día! ¡No sabía que venía! Hizo que @chefmelissazuniga le hiciera unos huevos con ketckup y tocino vegano”, escribió DJ Khaled junto a la foto en blanco y negro del rapero levantando las manos.

“¡Sabes cuando obtienes esta expresión que suena INCREÍBLE! Este álbum tiene las manos de Dios sobre todo él”, concluyó

Sin embargo, el detalle que más llama la atención de la imagen es el anillo de bodas de West, que se puede ver claramente en su mano izquierda. Anteriormente, el productor de 43 años fue visto en Los Ángeles en febrero, pero en esa oportunidad no llevaba puesta la alianza matrimonial.

Kanye West seen for first time since Kim Kardashian divorce filing https://t.co/plcpzErpFV pic.twitter.com/leU1sXhqo3