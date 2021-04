Decir adiós a un matrimonio de 7 años convertió a Kim Kardashian en la soltera más codiciada de Hollywood. La fortuna de mil millones de dólares que posee la socialité y que Forbes respaldó al incluirla por primera vez en la lista de los multimillonarios, la hace ser la mujer más “buscada” por celebridades del mundo del espectáculo.

Así lo ha confirmado Page Six, al asegurar en una publicación que la súper estrella de la televisión está siendo “perseguida” por innumerables personajes que buscan establecer contacto para una posible relación amorosa.

“La gente se está acercando a través de amigos mutuos y personas con las que ha trabajado, desde miembros de la familia real hasta actores de primera categoría, atletas y directores ejecutivos multimillonarios”, citó el mencionado medio estadounidense.

Aunque la fuente cercana a la empresaria que dio esta información, negó que estuviera buscando a alguien para iniciar una relación, dejó abierta la posibilidad de que pueda pasar, pues añadió: “Ella no está buscando saltar a nada, pero mantiene la mente abierta".

Un nuevo amor para Kim Kardashian

Pero los rumores de una nueva conquista para la ex de Kanye West se desataron y aseguran que la fundadora de Skims está saliendo con el periodista y comentarista de la cadena CNN, Van Jones, de 52 años.

El Daily Mail explica en una reseña que todo se inició el pasado domingo 25 de abril de 2021, cuando la columnista del diario New York Post, Cindy Adams, habló de un romance al asegurar que “él está ‘tan a la izquierda’ que tal vez incluso influyó en su política”.

Agregó categóricamente que “no esperaré a que todo el mundo me diga que no sé de qué estoy hablando”, con lo que quiso dar a entender que no tiene dudas de lo que está afirmando, en cuanto a la supuesta relación de Kim Kardashian.

El tabloide británico menciona que Jones y Kardashian sostienen una buena amistad que data de hace cuatro años. Ambos trabajaron en conjunto en el año 2018 para lograr el indulto de una mujer que había sido condenada a cadena perpetua en 1996.

Estos rumores surgen en medio de la última publicación de Kim Kardashian, quien compartió un grupo de imágenes en las que se le ve utilizando una peluca rubia en una salida de un ascensor de hotel. Lució un look “total black” de pantalón ceñido y una polera sin mangas, que completó con unas gafas negras y un gorro de béisbol de los Yankees de New York.

¿Quién es Van Jones?

La especulación sobre un nuevo amor para la propietaria del emporio de KKW Beauty, establece que la amistad entre Van Jones y Kim puede haberse vuelto romántica después de 4 años de acompañamiento en las actividades que ha iniciado en su afán de obtener su titulo en Derecho y de apoyar las reformas al sistema judicial de su país.

En la actualidad, Kim tramita su divorcio y el reconocido comentarista de noticias de CNN es un hombre divorciado, tras ponerle fin a un matrimonio de 14 años, con su esposa Jana Carter en el año 2019.

El diario londinense hizo un breve resumen sobre la vida de Jones, quien es un abogado y autor de bestsellers de The New York Times.

También tuvo relación en la administración gubernamental del expresidente estadounidense Barack Obama, gestión en la que se desempeñó como asesor especial del proyecto Empleos Verdes.

Es director ejecutivo de Reform Alliance, creada por Jay-Z y Meek Mill, para gestionar cambios en el sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos