Como muchos otros futbolistas, Gary Medel es un apasionado por los videojuegos y ha compartido su afición con sus miles de fanáticos y seguidores, que lo siguen en su canal de Twitch, en donde lo pueden ver a él jugando uno de sus títulos favoritos, Fortnite.

Durante estos últimos días, se ha viralizado un divertido registro que tiene como protagonista al seleccionado nacional, mientras se encontraba actuando en línea con sus hijos y otros usuarios de Internet.

Resulta que uno de los integrantes de la partida realizó una maniobra que perjudicó a Gary, desatando por pocos segundos parte de su ira.

"Oye, oye pajarón cu... ¿quién fue ese?", se puede oír en el registro, mientras el personaje de Medel está siendo disparado por otro. Palabras de las que reculó inmediatamente pues se percató quién había sido el autor de la jugada.

"Ah es mi hijo... perdón hijo", se escucha decir al hincha de Universidad Católica, desatando las risas entre quienes compartían en línea con él, incluyendo a sus retoños.

Revisa el divertido momento:

Juega con sus hijos

Hace un par de días, Gary Medel dio una entrevista en donde conversó sobre su gusto por los videojuegos.

"Me conecta con mis hijos (Alejandro y Gary) más allá de la distancia. Es un punto de encuentro para los tres. Nos reímos, conversamos y lo pasamos bien jugando en línea cuando el tiempo lo permite", comentó.

Asimismo, sobre su faceta gamer, admitió que en Fortnite no es "tan pro, pero dentro de lo amateur me defiendo (...) me gusta más la interacción de equipo, que todos estemos lejos físicamente". El seleccionado de La Roja tiene todo un equipamiento en el living de su casa para jugar.

Eso sí, su faceta competitiva que tiene en la cancha se mantiene en la arena virtual.

"A veces me pico, sobre todo cuando pierdo y estaba cerca de terminar una misión. Pero uno es ubicado, sabe sus capacidades, por lo tanto entiendo que hay gente mejor que yo", cerró.

