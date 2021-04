Uno de los actores más recordados de la década de los 2000 es Íñigo Urrutia. Dueño de un gran talento, el hombre fue parte de los elencos de prestigiosas teleseries nacionales.

Sin embargo, desde hace un par de años que se encuentra alejado del mundo de la televisión. Es más, hace ya un tiempo dejó Santiago y se fue a vivir a la región de la Araucanía, a un campo familiar.

Este radical cambio de vida aseguró a LUN que le "ha dado una satisfacción enorme (...) nos hemos transformado en seres muy cómodos y salir de esa comodidad y pasar frío, sembrar tu mismo, te hace sentir que eres capaz de hacer cosas".

Radical cambio de vida

Hace poco más de un año se instaló en la parcela y gran parte del tiempo ha vivido solo. Desde allá ha podido conocerse más y descubrir capacidades propias que desconocía.

De hecho, tiene un huerto dentro de un invernadero que él mismo edificó. "Nunca había construido nada y aunque la puerta quedó chueca, me dio una satisfacción súper grande porque nunca pensé que lo podría hacer", sentenció.

Sin embargo, no todo ha sido de ensueño. Hace un par de días que está sin agua debido a que el pozo se secó. "Ha llovido poco, entonces hay que esperar que se rellenen un poco las napas".

¿Cómo lo hace con las duchas? Urrutia aseguró que no ha podido bañarse, puesto que el agua que compra en bidones la utiliza principalmente para lavar la loza y beberla. Señaló que por ahora "me lavo los pies para no ensuciar tanto las sábanas".

Esto último, eso sí, es un pequeño contratiempo contra todos los beneficios que le ha traído su nueva vida. Íñigo confeso que ha podido ordenarse con las comidas, cambiar el café por hierbas medicinales y dejar de lado el celular.

"Suelto el teléfono, es que es muy vicioso. Y acá siempre tengo algo para hacer, ir al huerto, leer o dibujar", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos