Puede que muchos adultos no conozcan Twitch, pero lo cierto es que la plataforma cada día suma más y más usuarios alrededor de todo el mundo.

En básico, dicha página permite hacer transmisiones en vivo, proyectando lo que uno está haciendo en el PC o la TV. Debido a lo anterior es la plataforma predilecta de miles de gamers que, desde allí, le muestran a sus seguidores cómo están jugando.

Gary Medel es uno de los últimos famosos que se sumó a la moda del Twitch y ya ha realizado varios streamings jugando uno de sus títulos favoritos: Fortnite.

"Me conecta con mis hijos"

"Siempre me han gustado los videojuegos y es una entretención que comparto con mis hijos. Ellos hace tiempo me lo venían proponiendo, además que varias personas en redes sociales también me lo habían sugerido y me pareció entretenido hacerlo para interactuar con la gente", comentó de entrada a LUN el futbolista chileno.

Asimismo, gracias a la PlayStation vio otra ventaja que se relaciona directamente con su familia: "Me conecta con mis hijos (Alejandro y Gary) más allá de la distancia. Es un punto de encuentro para los tres. Nos reímos, conversamos y lo pasamos bien jugando en línea cuando el tiempo lo permite", complementó Medel.

Sobre su faceta gamer, admitió que en Fortnite no es "tan pro, pero dentro de lo amateur me defiendo (...) me gusta más la interacción de equipo, que todos estemos lejos físicamente", añadió el seleccionado de La Roja, quien tiene todo un equipamiento en el living de su casa para jugar videojuegos.

Eso sí, su faceta competitiva que tiene en la cancha se mantiene en la arena virtual. "A veces me pico, sobre todo cuando pierdo y estaba cerca de terminar una misión. Pero uno es ubicado, sabe sus capacidades, por lo tanto entiendo que hay gente mejor que yo", cierra.

