Kanye West ha sido visto en público por primera vez desde que Kim Kardashian le solicitó el divorcio. Fue fotografiado junto a su hijo Psalm, de un año, en Los Ángeles, donde estaba visitando su academia cristiana para niños.

A pesar de que el rapero fue visto la semana pasada todavía con su anillo de bodas, esta vez no estaba utilizando la joya en su dedo, lo que parece indicar que Kanye finalmente está avanzando.

Según Page Six, el intérprete de “Stronger” estaba acompañado por una multitud de guardaespaldas. El fundador de Yeezy mantuvo su look casual, optando por sus propios diseños, vistiendo una sudadera azul con pantalones deportivos a juego con sus zapatillas para trotar.

También se vio a los guardaespaldas de West escoltando al rapero y a su hijo hacia una camioneta plateada antes de que el grupo saliera del lugar.

Kim Kardashian se enfrenta a sus emociones

Mientras tanto, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” parece estar lidiando emocionalmente con la ruptura. El lunes 22 de febrero de 2021, Kim Kardashian publicó una historia en Instagram escuchando la exitosa canción romántica de Olivia Rodrigo “Drivers License”, lo que muchos seguidores tomaron como una pista sobre el divorcio.

Kim Kardashian, de 40 años, solicitó oficialmente el divorcio a Kanye West la semana pasada después de pasar meses viviendo separados y tras la fallida campaña presidencial del rapero, durante la cual tuvo varios colapsos mentales y reveló detalles íntimos de su relación.

La candidatura presidencial de West fue la gota que colmó el vaso para Kardashian. Tras ese episodio contrató a la distinguida abogada de divorcios de las estrellas, Laura Wasser.

West y Kardashian se casaron en 2014, son padres de cuatro hijos North, de 7; Saint, de 5; Chicago de 3 años y Psalm, de un año. Kim Kardashian anteriormente estuvo casada con Kris Humphries de 2011 a 2013 y Damon Thomas desde el año 2000 hasta el 2004.

