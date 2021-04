El mundo de Angelina Jolie no solo se limita a su conflicto actual de divorcio con su exesposo Brad Pitt. La consagrada actriz sorprende con su regreso a la pantalla grande con el film “Aquellos que me desean muerta”, en el que una vez más muestra su espíritu indomable en la actuación.

La actriz de 45 años protagoniza un thriller de supervivencia en el que personifica a Hannah, una bombero que enfrenta grandes situaciones de peligro y que además tendrá que encargarse de proteger a un niño de 12 años.

Y en ese retorno, la súper estrella de Hollywood habló de lo que mejor saber hacer, meterse en la piel de los personajes ficticios a los que da vida.

Por la familia dejó de dirigir Angelina Jolie

Angelina Jolie reveló qué se esconde detrás de su profesión de actuar. A través de una entrevista para Entertainment Weekly, la actriz señaló que una situación familiar le impidió seguir dirigiendo, actividad que confesó le apasiona.

“Un cambio en la situación de mi familia lo hizo imposible”, mencionó al decir que por esa razón regresó a la actuación y dejó atrás la dirección de películas.

Y aunque no precisó qué pasó en el seno familiar para tomar esa decisión, Jolie habló de su amor por la dirección. “Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en mi situación familiar que no me permitió dirigir durante algunos años”, dijo.

Por ello, señaló que regresó a la actuación. “Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad”, reveló.

El medio estadounidense recordó que la estrella de la actuación en el pasado hizo su debut como directora en “In the Land of Blood and Honey" en el 2011, y tres años más tarde siguió con “Unbroken”, luego en “By the Sea” y finalmente culminó con “First They Killed My Father”, en el año 2017.

En su entrevista para Vogue British, Angelina conversó sobre su faceta de mamá, diciendo que a pesar de que siempre soñó con ser madre de muchos niños, no tiene grandes habilidades en este rol.

“Siento que me faltan todas las habilidades para ser una ama de casa tradicional”, dijo en ese entonces, al manifestar que lo que más le proporciona felicidad es poder compartir con sus 6 hijos en casa.

