Una gran audiencia tuvo la serie “El presidente” de Amazon, la cual cuenta la historia del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp), Sergio Jadue. Incluso, hace unos días se confirmó la segunda temporada.

Sin embargo, no todos están contentos con la serie. La exesposa de Jadue, María Inés Facuse, inició acciones legales en contra de Amazon. En una entrevista con Lun, Facuse entrega detalles sobre la denuncia en curso.

“Que se retire de la plataforma la serie o que se solicite de manera formal la autorización de uso de imagen permanente”, se escribe en el recurso contra la plataforma de streaming y contra Pablo Larraín, quien está a cargo de la productora de la serie.

Motivaciones de la demanda

“Desde que salió la serie, varios abogados de Chile se contactaron conmigo para saber qué iba a hacer. Tengo tantos temas judiciales pendientes que no lo tomé en cuenta”, comenzó contando María Inés Facuse.

También comentó que verse expuesta públicamente la ha dañado “enormemente”, ya que, según cuenta, se vio “afectada” por los errores que cometió su marido.

Facuse señaló: “Me faltaron mucho el respeto, me sentí vulnerada y encuentro bastante injusto el juicio que se me hizo. Muchos capítulos no los quise ni ver. Lo he pasado mal. Nunca me pidieron autorización para el uso de mi imagen ni mi versión. Ahora hablé con mis abogados porque ya me cansé”.

“No se contactaron conmigo”

A pesar de no ser una serie 100% verídica, María Inés Facuse crítica que el uso de su nombre y el de sus hijos, también fueron motivos para iniciar el proceso judicial: “Yo no me paseaba por restaurantes carísimos, ni iba a tiendas a comprar ropa cara, eso nunca me llenó. Lo que me llenaba era estar cerca de la gente que quería”, explicó Facuse.

También señaló que estaría conforme si recibe una reparación económica. “Ellos no tuvieron la decencia de mandarme un correo electrónico o de responderles a mis abogados para haberlo arreglado de alguna forma. No hicieron nada”, confesó.