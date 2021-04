La mamá y mánager de Kim Kardashian, Kris Jenner, habla por segunda ocasión sobre el divorcio de su hija. En una entrevista, la matriarca del clan reveló lo precoupada que se siente por la modelo y su familia.

Jenner, quien es mamá de seis hijos, se basa en su propia experiencia para hablar con propiedad del asunto con Kim. Aseguró que le ha dado sus consejos para sobrellevar su separación con Kanye West.

Kris Jenner ha pasado por dos divorcios. El primero fue en 1991, cuando se separó de Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos: Kim, Kourtney, Khloé y Rob. Y luego en 2015 se separó de su segundo esposo, ahora conocido como Caitlyn Jenner, padre de Kylie y Kendall.

Los consejos de la madre de Kim Kardashian

"Creo que lo más importante que aprendí a través de mi experiencia, de mis dos experiencias, es que los niños son lo primero", mencionó la empresaria y abuela de 65 años durante la entrevista difundida por el diario británico Daily Mail.

“Si mantienes eso en frente y sabes que eso te ayudará a pasar por todo el proceso, el amor te ayudará a pasar, ya sabes, no importa cuánto lo hagas”. dijo la experimentada Jenner.

“Solía acostar a todos, y luego me enojaba o iba a mi habitación y lloraba hasta quedarme dormida. Pero no quería tener una fiesta de lástima frente a los niños”, recordó Kris sobre cómo enfrentó sus rupturas amorosas.

Un divorcio aparentemente sin contratiempos

Mientras tanto, la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” mantiene un proceso de divorcio cordial, con el rapero Kanye West, desde el pasado mes de febrero.

Trámites que parecen llevarse sin contratiempos y, según los detalles revelados hasta ahora, Kim Kardashian ha logrado ponerse de acuerdo con su expareja, en cuanto al futuro de sus hijos y decidieron mantener una custodia en conjunto.