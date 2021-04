J Balvin y su novia, la modelo Valentina Ferrer, confirmaron que ella se encuentra embarazada de su primer hijo y que muy pronto serán padres. La noticia emerge tras varios meses de especulaciones sobre el futuro hijo de la pareja.

En una entrevista exclusiva para la revista Vogue México, la modelo argentina posó frente a la cámara y junto al cantante colombiano le enseñó al mundo el avanzado estado de su embarazo.

La futura mamá explicó a la publicación cómo fue sobrellevar el embarazo durante la pandemia y habló sobre cómo fue la reacción de ella y J Balvin cuando se enteraron de que serían padres.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, expresó Valentina.

La modelo argentina compartió la portada de la revista a través de su perfil de Instagram, y junto a la fotografía en blanco y negro que documenta su gran panza escribió: “Se va agrandado la familia”.

La novia de J Balvin entre la maternidad y el trabajo

“Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que pueda estar criando a mis hijos y trabajando”, aseguró la exreina de belleza, que antes de conocer a J Balvin representó a su país de origen en Miss Universo 2015.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, dijo Ferrer, quien se encuentra emocionada por el inicio de esta nueva etapa para los dos.

Recientemente, el embarazo se confirmó extraoficialmente por un video del reguetonero caminando junto a su novia en Nueva York, en el que se podía evidenciar que ella se encontraba embarazada.

