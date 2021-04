Mientras cada vez se vuelve más inminente el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West, al menos ambas celebridades han coincidido en la corte californiana al pedir compartir la custodia de sus cuatro hijos y cancelar el derecho a otorgar la manutención conyugal.

Si ya estaban bastante distantes, la estrella del reality de 40 años y el magnate rapero y diseñador de modas, de 43, ahora hablan mucho menos tiempo. Los escasos contactos han sido para tratar temas de sus pequeños y acerca de algunos negocios, reveló una fuente a Hollywood Life.

Tanto Kim Kardashian como Kanye West mantienen un acuerdo prenupcial, que no está en disputa, y el que ha mantenido sus propiedades separadas durante todo el matrimonio de siete años, recuerda The Guardian.

Kim Kardashian y Kanye West en la corte

Las presentaciones que han hecho ante la justicia de Los Ángeles la dueña de KKW Beauty y el intérprete de “Runaway” tienen sus similitudes: ninguno ha indicado fecha de separación y solicitan la custodia legal, física y conjunta de North, de 7 años; Saint, de 5; Chicago, de 3 y Psalm, de uno.

Esto no implica que el acuerdo vaya a ser expresamente en partes iguales, pues se estima que Kim Kardashian sea la principal cuidadora de sus hijos, según augura TMZ.

Mientras tanto, ambas personalidades del mundo del espectáculo se las ingenian para que sus cuatro hijos se mantengan en contacto con Kanye West, con quien especialmente se conectan por FaceTime.

Los planes para los niños

La protagonista de “Keeping Up with The Kardashians” se ha esforzado para que los niños tengan encuentros continuos con su padre, aunque fuentes han advertido que es una rutina que puede ser frustrante.

Desde la separación, Kanye West pasa la mayor parte del tiempo en su rancho de Wyoming, mientras que Kim Kardashian en su mansión en California con los chicos. Ambos ponen en marcha planes para que sus hijos puedan encontrarse con el cantante y empresario.

La multimillonaria bien puede llevarlos a Wyoming por una noche o el rapero viajar a California y quedarse con amigos, para ver a sus niños. La expareja también ha acordado que ninguno pedirá manutención conyugal y que ambos cubrirán sus honorarios legales.