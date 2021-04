Este jueves la cantante chilena Karen Bejarano volvió a sus redes sociales, luego de casi dos meses de haberse retirado sin previo aviso, y explicó a qué se debió su larga ausencia.

La exchica Mekano contó que durante un mes estuvo internada en un centro de salud mental, en donde recibió ayuda profesional para lidiar con diversos tipos de problemas psicológicos.

"Miedo, vergüenza, culpa, cero amor propio (no se confundan con ver a alguien producido), creerme súper poderosa, no saber pedir ayuda, no creer en mí, sentirme insuficiente, son solo algunas de las cosas que pasaban por mi cabeza a diario y colapsé”, es parte del relato que publicó durante esta jornada.

Gran apoyo en redes sociales

En su post de Instagram fueron miles las personas quienes le dejaron bellos mensajes de apoyo y ánimo, agradeciendo la franqueza de sus palabras.

Una de ellas fue la conductora de televisión Millaray Viera, quien le dejó un extenso comentario. "Linda mi preciosa, te quiero mucho y tengo la fortuna de conocer a esa mujer tan linda como vulnerable", inició.

"Quisiera permitirme agregarle un llamado a quien lea esto, a pensar en los comentarios que hacemos, porque no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, ni el daño que pueden causar sus palabras. Tú no has hecho nada malo nunca Karen preciosa, nada más que sacarte la cresta trabajando y ser una súper mamá... y hay mucha gente que ha sido cruel contigo gratuitamente", añadió la hija de Gervasio y Mónica Aguirre.

Viera fue enfática con Karen, señalándole que "merece lo mejor de lo mejor. Ahora a florecer", además de recalcar lo mucho que la quería.

Como ella, otros famosos también le escribieron mensajes de ánimo en el post. La cantante Daniela Castillo le manifestó: "Bella! Que lindo y valiente camino estás tomando!! Te mereces todo lo bueno, te mando todo el amor y mi mejor deseos para esta nueva etapa!".

La cantante Denise Rosenthal se sumó a las palabras de Castillo y le escribió: "Mi amor, eso es, tu proceso es inspirador, y eres tan poderosa y admirable. Te amamos siempre reina".

Su marido, el youtuber y exparticipante de Mekano, Juan Pedro Verdier, le señaló: "Amor de mi vida, eres una mujer maravillosa, te amo con mi corazón".

Revisa la publicación de Karen Bejarano:

