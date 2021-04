El éxito de Paloma Mami en la industria musical es indudable. Es la primera chilena en firmar con la compañía discográfica Sony y la primera latina en estar en la lista de 21 menores de 21 años de Billboard, que reconoce el talento de jóvenes artistas en ascenso.

Durante una entrevista con el sitio GRAMMY.com la cantante no sólo habló del lanzamiento de su álbum "Sueños de Dalí", también se paseó por detalles de su vida personal que, quizás, muchos desconocen, pero que la han convertido en la gran artista que es actualmente.

"Siento que desde el comienzo de mi carrera la gente simplemente no me ha entendido", le comentó Paloma al sitio especializado en música y apuntó: "No creo que la gente me entienda nunca, pero espero que más y más gente lo acepte".

El primer disco de muchos

La intérprete chilena- estadounidense, tiene todo un futuro por delante y, luego de lanzar varias canciones como "Don't Talk About Me" y "Fingías", se adentró en estudio para dar vida a "Sueños de Dalí", su primer disco, el cual compara con una pintura atemporal.

De hecho Paloma precisó que justamente Dalí fue una inspiración para lanzar este disco porque, al igual que el pintor, en muchas ocasiones se ha sentido incomprendida.

"Dalí para mí siempre fue una gran inspiración desde pequeña. Siempre iba a sus exposiciones en Nueva York (...). El hecho de que él también tuviera tanta controversia; que tanta gente simplemente no supiera de qué diablos estaba hablando, lo que significaban sus pinturas, eso me encanta", dijo.

Y añadió: "Sentí que era una excelente manera de comparar mi trabajo con el de Dalí porque siento que desde el comienzo de mi carrera la gente simplemente no me ha entendido. No creo que la gente me entienda nunca, pero espero que cada vez más personas lo acepten".

El álbum

"Sueños de Dalí" salió en días recientes e incluye canciones como "Goteo", "Mami" y "For Ya", que la chilena lanzó en 2020. También otros que fueron todo un éxito como: "Not Steady", "No te debí besar" y "Don't Talk About Me".

Al respecto, precisó que durante dos años trabajó en la producción técnica del material y destacó que todas la canciones que se seleccionaron para el disco surgieron de manera muy natural y guiada por sus presentimientos.

En medio de la pandemia, Paloma admitió que extraña los escenarios, como cualquier músico apasionado en su carrera.

Su nostalgia por volver a cantar en público es tal que comentó a GRAMMY.com que está trabajando en la planificación de un show en vivo.

"Honestamente, no puedo esperar para cantar en vivo porque siento que ahí es donde realmente puedes captar la vibra con cada canción. Las he estado cantando en mi ducha y todos los días, y estoy tan cansada de hacer eso. Entonces, quiero finalmente agarrar un micrófono y poder cantarlos y que la gente me vea y me escuche", sentenció.

