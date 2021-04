Después de tres intentos, Alejandra Herrera se tituló de actriz en la Universidad de Chile, 32 años después de haber entrado a la carrera.

“En 1989 entré a estudiar teatro y en primero, con 19 años, quedé embarazada de Fernando, hoy tiene 30 años. Tuve que congelar. Me vine a los Andes, tuve a mi hijo y después volví a Santiago”, cuenta la actriz a LUN sobre su periplo por la educación superior.

En ese entonces, Alejandra debió emprender para “ganarle a vida” y poder mantener a su hijo. Intentó trabajar en todo lo que pudiera, en el teatro, hacía eventos para Navidad, cumpleaños, hasta trabajó en “Cachureos” como personaje de cuentos infantiles.

Segunda oportunidad, segundo hijo

En 1991, Alejandra retomó los estudios de teatro, pero cuando estaba en tercer año quedó embarazada de su hijo Pablo.

“Aquella vez logré terminar la carrera en diciembre de 1994, pese a que era difícil trabajar, estudiar y hacerse cargo de la casa. Me dieron el diploma de licenciada en artes y no me titule. Estaba trabajando a full, estábamos tratando de sobrevivir en la casa, no me iba a poner a pensar en un proyecto de tesis”, confesó la actriz.

Debut en teleseries

Cuando estaba desmotivada de la vida, Alejandra acompañó a una amiga a dejar un curriculum para actuar en una teleserie. Cuando llegaron al lugar, los encargados del casting la incitaron a entregar el suyo.

A pesar de no esperar nada, quedó como protagonista de “Amor a domicilio”, cuando su segundo hijo tenía apenas 6 meses.

La motivó su hijo mayor

Fernando, su hijo mayor, también debió abandonar los estudios porque su pareja quedó embarazada. Él la motivó a retomar la carrera que había abandonado en los noventa.

“Valió la pena. El cartón no me valida, ni la nota, sólo es el haberlo hecho. Es muy emocionante por lo que significa: cerrar un ciclo pendiente. Confirmar que se ha ido ordenando mi vida. Esto para mí es un gran logro, siento que voy avanzando”, contó Alejandra Herrera

