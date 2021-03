Hacerse tatuajes por amor es una práctica que varias parejas de famosos han realizado, pero el problema ha venido cuando terminan y las marcas quedan en la piel. Así le pasó a Pamela Díaz, quien se tatuó una “W” por Rodrigo Wainraihgt mientras fueron pareja durante cuatro años.

A pesar de que ambos terminaron hace casi diez años, fue recién este 2021 cuando “la Fiera” decidió borrarse el diseño que realizó en honor al actual candidato a alcalde y pareja de Dominique Gallegos.

A través de sus historias de Instagram, la exmodelo mostró cómo fue el procedimiento al que se sometió para borrar el tatuaje que tiene en su muñeca, proceso que al parecer fue doloroso.

El borrado

“Miren me voy a sacar ese que tengo ahí (dijo indicando la muñeca). No sé si me va a doler, así que les voy a dar el dato de la clínica, cuánto cuesta, si duele no duele, me quemé o no, todo”, explicó a sus seguidores.

Ya en la clínica, Pamela mostró a la doctora que realizaría el procedimiento, profesional que explicó que se trataba de “un láser fotoacústico que rompe las partículas de la tinta”.

Una vez terminado el borrado, la actual pareja de Jean Phillip Cretton subió un video preguntándole a sus seguidores si se harían un tatuaje con el nombre de su pareja y si después se lo borrarían. “Díganme si soy fallada yo, me lo hice y ahora me lo borré y me dolió hasta el alma”, aseguró.

