Pamela Díaz es reconocida por su sinceridad al momento de hablar sobre episodios polémicos del mundo del espectáculo y la farándula chilena.

Ahora, recientemente, recordó algunas vivencias que tuvo con la animadora Carolina de Moras mientras ambas compartían pantalla en el matinal de Chilevisión.

Esta “rivalidad” con la expresentadora del Festival de Viña del Mar fue rememorada en el programa “Me Late” de TV+, donde Díaz habló sobre una situación surgida luego que ella comparara a de Moras con Tonka Tomicic.

Te puede interesar Cristián de la Fuente aclaró la relación entre su hija y Máximo Menem

"Es una persona un poco mala"

“Cuando yo dije que era la copia de la Tonka, me sacaron del programa. Y cuando fui a reunión, los ejecutivos que hoy no están me dijeron que me sacaban por necesidades del canal. Pero a las tres horas, me llamaron de nuevo para decirme que Carola de Moras había pedido que me sacaran”, indicó ‘La Fiera’, según consigna La Cuarta.

“Carola hizo muchas cosas feas. Ella tiene un problema grave porque no sabe trabajar en equipo. A mí me da risa porque me criticó por eso. Para mí es una persona un poco mala”, añadió la pareja de Jean Philippe Cretton.

"La gente no quiere estar con ella"

Díaz, además, se refirió a la situación actual de Moras en la revista Velvet, donde habría surgido una controversia luego que ella supuestamente se negara a que Francisca García-Huidobro la reemplazara en sus vacaciones, lo que además generó la salida de Jordi Castell del proyecto.

“A mí me llamaron para hacer una entrevista y, de fuentes muy cercanas, me dijeron que les encantaría que un rostro participara con Carola de Moras. Me dijeron que la mayoría de la gente no quiere estar con ella porque se aburren”, afirmó.

“¿Ustedes creen que alguien va a querer sentarse a hablar con Carola? Ella pudo tener la carrera de la Tonka y mucho más”, cerró ‘La Fiera’.

Todo sobre Pamela Díaz

Todo sobre Famosos chilenos