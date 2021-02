Jennifer Lopez no lo está pasando nada de bien durante los últimos días. Rumores indican que su marido, el exdeportista Álex Rodríguez, volvió a cometer una infidelidad en los cuatro años que llevan de relación.

Esta vez, la supuesta amante sería Madison Lecroy, una empresaria estadounidense que también participó en programas televisivos. Ella es una reconocida influencer con miles de seguidores en Instagram.

Estos rumores de supuesta infidelidad habrían tomado fuerza precisamente por las declaraciones que entregó la modelo en una entrevista, en la cual reveló que hubo intercambio de mensajes privados con el otrora beisbolista, pero siempre aclarando que no pasó nada entre ellos.

“Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes directos", dijo a principios de febrero, agregando que "nunca lo he visto personalmente”, aunque sí han tenido conversaciones telefónicas, según manifestó.

Estas aclaraciones poco sirvieron, porque la polémica creció tras los dichos de un amigo de Madison, quien confesó que ella "viajó a Miami para tener relaciones sexuales con un exjugador de la MLB muy famoso", haciendo referencia al novio de JLo.

JLo se cansó de las humillaciones

La cantante ya no quiere ser más la hazmerreír del espectáculo internacional y no quiere sufrir por una nueva infidelidad de Rodríguez. Ambos están juntos desde hace cuatro años y han debido postergar su boda en dos oportunidades a raíz de la pandemia del coronavirus. Él sabe que si vuelve a caer en la tentación, la "Diva del Bronx" no volverá a perdonarlo.

Por lo mismo, está dispuesto a acatar todas las reglas que la artista le imponga, por muy exageradas que sean.

La lista de reglas

Según reporta la revista US Weekly, Jennifer Lopez redactó una lista que incluye las siguientes demandas que debe cumplir el presunto novio infiel:

Tener acceso las 24 horas a su teléfono celular.

Poder rastrear su ubicación.

"Toques de queda" cuando Álex esté en casa de sus amigos.

Solo podrá beber hasta tres vasos de alcohol cuando esté fuera de la ciudad.

Por si fuera poco, la diva también le exige viajar en solitario solo cuando se trate de negocios. La tripulación del avión tendrá únicamente personal masculino, imposibilitando que tenga contacto con mujeres.

“Independientemente de si estos últimos rumores sobre Madison son ciertos o no, Jennifer se siente humillada”, indicó una fuente al mencionado medio.

"Es por eso que ella lo mantiene con una correa apretada", aseveró.

Cabe recordar que la propia JLo reconoció que asistieron a terapia de pareja en estos meses de pandemia: "Nos pusimos manos a la obra. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, confesó a mediados del presente mes.

