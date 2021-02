El pasado lunes la NASA publicó un video del descenso del rover Perseverance en Marte. En la secuencia de imágenes se puede ver el despliegue del paracaídas, en el que usuarios de internet reconocieron un mensaje encriptado por la agencia espacial estadounidense.

Fue el día 18 de febrero cuando el vehículo de exploración científica amartizó en el planeta rojo, marcando así un hito en cuanto a la investigación espacial al posar sobre el rover más pesado, más avanzado y más caro de la historia en Marte.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

El mensaje de la NASA

En el video del descenso se nota que el paracaídas del Perseverance tiene una serie de patrones en blanco y rojo, los que según confirmó el equipo de la Misión Mars 2020, son un mensaje en código para descifrar una frase oculta.

Tras el análisis de un usuario de internet se descubrió que el mensaje decía "Dare migthy things", es decir, "Atrévete a cosas poderosas". La frase es el lema del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés).

Perseverance's parachute on Mars contained two coded messages: GPS coordinates for JPL and the lab's motto, "dare mighty things." https://t.co/zRazagQ2eu ht @steltzner pic.twitter.com/sjbSgqbJx8 — Corey S. Powell (@coreyspowell) February 23, 2021

Además, según confirmó el propio JPL, el anillo exterior del paracaídas contenía coordinadas de GPS de la localización del laboratorio en Pasadena, California.

¿Cómo se descifró el mensaje?

El primero en descubrir el significado del mansaje oculto fue Maxence Abela, estudiante de la institución Epitech de Francia, y a su padre.

Según explicó el joven en Twitter, los patrones en el paracaídas están formados en base a código binario, sistema de numeración que utiliza solo los números 0 y 1, y que según las secuencias forman palabras u otras informaciones.

Here's the explanation : pic.twitter.com/DpbwEXvJcB — Abela_Paf (@FrenchTech_paf) February 22, 2021

La explicación científica de cómo llevar el código a palabras puede ser un poco difícil de entender, pero la científica Emily Calandrelli realizó un video en TikTok donde la explicación se hace un poco más sencilla.

So you know how NASA sent a secret message to Mars?@FrenchTech_paf figured it out. 🙌🏼



Dare mighty things 🚀✨ pic.twitter.com/HIO2BUVjNd — Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) February 23, 2021

Los mensajes de la NASA encriptados en los vehículos que ha mandado a Marte no son nada nuevo, ya que como señaló el escritor científico y periodista Corey S. Powell, el predecesor del Perseverance, el Curiosity, deletreaba continuamente JPL mientras se movía por el planeta rojo.

Todo sobre NASA

Todo sobre Planeta Marte