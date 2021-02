La National Aeronautics and Space Administration (NASA) reveló este lunes asombrosas imágenes del aterrizaje del robot Perseverance en la superficie de Marte.

Una transmisión llevada a cabo esta jornada por la agencia del gobierno estadounidense mostró un video a color sobre cómo se posó este vehículo en el planeta rojo, acción que en su momento provocó incertidumbre.

"Se confirma que tocó tierra", fueron las palabras del jefe de misión Swati Mohan en ese entonces, tras lo cual el cuartel de operaciones del Laboratorio de Naves a Propulsión estalló en aplausos.

El video dura alrededor de 3 minutos y se puede apreciar el descenso de Perseverance, con diversas cámaras en simultáneo que retrataron el tan anhelado momento.

El registro retrata, en específico, el despliegue del paracaídas y el contacto del vehículo con la superficie de Marte.

Las imágenes dejan en evidencia el color rojizo de la superficie del planeta y la polvareda que se forma a medida que el robot se va acercando a su destino.

Respecto a los videos, el director del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, Michael Watkins, señaló que "son realmente asombrosos".

Agregó emocionado que "es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte".

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ