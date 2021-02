Científicamente es denominado como asteroide 99942 Apophis, pero es más conocido como "Dios del Caos", precisamente en honor a la figura egipcia que representaba a las fuerzas del mal que habitaban en el inframundo y que era nombrada como Apophis.

Dejando la mitología de lado, esta semana el astoroide fue captado por el proyecto de telescopios terrestres Europe's Virtual Telescope Project. La importancia de esta fotografía radica en el hecho de que esta roca se aproxima a la Tierra y en marzo habrá una distancia mínima entre él y nuestro planeta.

Apophis no es nuevo para los astrónomos. En 2004 ya concentraba la atención de los especialistas y se creía que iba a impactar contra la Tierra en 2029, ya que existían altas probabilidades de una colisión. No obstante, los análisis descartaron su llegada para ese año.

Con respecto a la imagen captada, el asteroide aparece como un punto blanco pequeño que genera una poca visible estela. En la fotografía aparece como una roca insignificante, pero en realidad se estima que su ancho es de 340 metros.

"Asteroide Apophis es visible nuevamente. Aquí está nuestra última imagen, deseando compartirla en vivo el próximo mes", publicó la cuenta del proyecto Virtual Telescope en Twitter.

