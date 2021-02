Para nadie es un secreto que el mundo del espectáculo suele ser muy cruel y más cuando de estereotipos e imagen se refiere. Por tal motivo, no es casualidad que exista una larga lista de celebridades cuestionadas por su físico y que sufran por ello.

Desde que se ve pasada de peso, hasta detalles menores como su forma de la nariz o del mentón, forman parte de las críticas y ataques que reciben constantemente estas figuras.

Al respecto, la cantante mexicana Danna Paola confesó haber sufrido de bullying a causa de su peso. Así lo dio a conocer durante una entrevista con Yordi Rosado en su canal de Youtube.

La también actriz reveló que esta situación le provocó ataques de pánicos, crisis de ansiedad y depresión, problemas que, a veces, se vuelven a manifestar cuando está bajo situaciones de mucho estrés.

Le dijeron gorda

La compositora narró que el ataque que sufrió contra su cuerpo se produjo durante el rodaje de un comercial para promocionar una marca muy importante de productos del cabello.

En ese momento no solo grabaron el video que saldría en la televisión, sino que también le hicieron unas cuantas fotos como parte de la campaña.

Sin embargo, el que para ese entonces era su manager la llamó para informarle que tuvieron que editar el material porque su figura no lucía como ellos querían.

"Oye, no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial, van a tener que cortar ciertas partes, porque te ves gorda", contó Danna Paola al periodista, quien se sintió desconsolada tras el comentario.

"Me senté a llorar y me preguntaba, ¿por qué me están señalando por mi cuerpo? Me metí a hacer ejercicio, a una dieta súper estricta, pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Yo tenía cero amor propio, mi prioridad siempre era verme bien", recalcó.

"Está bien estar mal"

Por otra parte, la artista reveló que sufre de ataques de pánico y ansiedad. Además, en varias oportunidades se ha sentido con depresión.

"Hoy en día es un tema que cada vez es más frecuente y después de este año, uno de los temas principales es la ansiedad. La ansiedad para cada persona es diferente, yo he sufrido ataques de pánico y ataques de ansiedad", afirmó la intérprete de "Mala fama" y "No bailes sola".

En medio de la entrevista, la cantante, de 25 años de edad, describió qué es lo que siente cuando comienza a manifestarse los ataques.

"Me empieza a latir el corazón súper fuerte, me empieza a faltar el aire, entonces pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir; y llega un momento en el que me pongo a llorar. He sufrido depresión (...)", contó la joven quien será la voz en español de la protagonista de "Raya y el Último Dragón", cinta de Disney.

Aún así, y a pesar de reconocer que no la pasa bien cuando vienen estos episodios a su vida, Danna Paola destacó: "Está bien estar mal", consignó TV Azteca.

