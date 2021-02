La vida amorosa de Danna Paola es bastante controversial, o más bien pareciera ser un torbellino en el que ella siempre parece estar en el centro, siendo arrastrada por una cantidad de emociones, que la dejan muy malherida.

En esta oportunidad la cantante reveló un episodio de una pasada relación de pareja que le causó mucha tristeza y que la inspiró a componer el tema "Sodio".

"La última relación sí fue algo que me volvió loca, me hizo escribir todo este álbum ('Siete') fue una catarsis dentro de mí, entender que el amor viene en muchas versiones y no todo es color de rosa porque ninguna relación es perfecta, pero es que esta no tenía ni pies ni cabeza”, sostuvo la cantante mexicana durante una entrevista a E!.

Danna, quien siempre ha dado de qué hablar por sus fallidas relaciones, manifestó que en su último noviazgo: "Yo sí me enamoré, heavy, y lloré y lo más cagad* es que la otra persona también ‘se había enamorado' pero no estaba seguro".

"No estaba claro de su sexualidad"

La actriz de Élite, quien cada día suma más éxitos a sus carrera musical, explicó que, justamente, la situación que vivía con su ex fue la inspiración para lanzar el sencillo "Sodio", un tema controversial y que habla de la aceptación de la sexualidad.

"Hace un año saqué una canción que se llama 'Sodio' y precisamente habla de todas las personas y hombres que no están claros con su sexualidad y su preferencia sexual", manifestó Danna.

La artistas explicó que una parte del sencillo refiere "'no juegues con las mujeres si no estás al 100% seguro' y eso fue lo que me pasó, escribí esta canción porque 'un novio menos y una amiga más, no hay pedo pero dímelo'".

Junto con la canción, la artista también sacó un video, el cual protagoniza una historia junto a un chico que termina quedándose con otro hombre.

Una vez que salió el videoclip, los seguidores de la mexicana lo asociaron de inmediato a algunas de las relaciones de pareja de la artista. Sin embargo, uno de los nombres más sonados fue el de Eleazar González, también actor mexicano, con el que vivió una relación clasificada de "tóxica" y hasta agresiva.

