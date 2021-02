La cantante y actriz Danna Paola, reveló que cuando se encontraba grabando la serie Élite en Madrid, España, fue drogada por un grupo de hombres que intentaron abusar de ella.

Esta declaración la artista de origen mexicano la entregó en un programa emitido a través de YouTube, para generar conciencia sobre los peligros de confiar en extraños.

Los hechos

Danna Paola contó que todo se dio en el contexto de la visita de un amigo mexicano a su lugar de alojamiento en Madrid. La cantante venía saliendo de a poco de una fuerte depresión, confesó.

Con su amigo, decidieron salir a comer a un restaurante de Madrid, donde conocieron a tres hombres latinos que aprovecharon la ida al baño de Danna para echarle una droga al vaso del cual se encontraba bebiendo.

"De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", relató.

Para fortuna de Danna, su amigo notó la incómoda situación que estaba viviendo y la llevó hasta su departamento, sin embargo, a las pocas horas después fue ingresada al hospital, donde recibió primeros auxilios.

"No sabemos las intenciones de los demás"

La cantante de Mala Fama confesó que su actuar es más frecuente de lo que se piensa. "Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'", señaló en el mismo video.

Por lo mismo, Danna Paola hizo un llamado a sus seguidores a ser más conscientes consigo mismos para evitar estas situaciones que podrían poner en peligro nuestra integridad. "Por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás", cerró.

