Despreocupada y con un sexy bikini rojo, así apareció la modelo Cydney Moreau, luego que el cantante Nicky Jam confirmara la noticia de la separación entre ambos.

El amor entre el puertorriqueño y la modelo estadounidense no daba espacio para la duda. Era un sentimiento evidente, tanto que el artista le pidió matrimonio a la joven de 24 años de edad, con una sorpresa muy emotiva el año pasado en San Valentín.

Sin embargo, un día antes del Día del Amor y la Amistad, comenzaron a correr fuertes rumores de que la pareja, aparentemente, habría puesto fin a su compromiso y la causa sería la llegada de la pandemia por el coronavirus y la cuarentena que los llevó a convivir de manera obligada.

Antes la ola de comentarios, el mismo cantante, de 39 años de edad, confirmó la noticia el pasado domingo 14 de febrero en el programa de radio Flow Urbano : "No, no estamos juntos (...). Tal como salió en el programa 'El Gordo y la Flaca' la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó".

Durante la entrevista, el puertorriqueño aclaró que no terminaron en malos términos y que por el contrario sigue sintiendo mucho amor hacia ella.

"Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya, porque ya no hay nada. Pero mis respetos a ella, la quiero mucho y la amo mucho", dijo.

¿Cómo está Cydney?

Aunque la modelo estadounidense no se ha manifestado explícitamente sobre la ruptura, después que el intérprete de "Te boté" lo confirmó, se mostró muy tranquila y relajada el Día de San Valentín.

"Feliz día de San Valentín", escribió Cydney junto a una rosa y unas fotos en un bikini rojo que subieron la temperatura de su cuenta de Instagram.

Evidentemente los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos expresaron: "Eres más radiante sola"; "De lo que se perdió Nicky"; "Qué triste que hayan terminado", entre otros.

Si bien muchos pensaron que la joven podría estar devastada, todo indica que tomó la decisión de su ahora ex de manera muy tranquila y su post en el domingo 14 así lo demuestran.

Su última imagen en su perfil con el cantante fue de hace poco más de un mes. En ella presumía de relación y nada hacía presagiar lo que se venía. Después de ese día, no se les vio juntos.

Todo sobre Nicky Jam

Ver cobertura completa