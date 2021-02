Nicky Jam sorprendió a sus millones de seguidores cuando precisamente en el Día de San Valentín del 2020, planificó una lujosa velada en su mansión de Miami para entregar un anillo de diamantes a su nueva novia, la modelo Cydney Moreau, a quien le pidió que se casaran.

Solo un año duró la pareja junta, al romperse el compromiso, después que la relación se vio complicada durante la convivencia en los meses de pandemia.

Desde el programa “Maiky Backstage” el cantante reguetonero confirmó que la relación con la modelo estadounidense se acabó y de acuerdo a la entrevista, fue él quien decidió poner punto final al año de romance que no soportó la prueba del confinamiento al vivir juntos.

“No estamos juntos”, dijo al explicar que “tal como salió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, aseguró.

Pese a que el cantante ha precisado en reiteradas entrevistas que no le gusta hablar de su vida privada, Nicky Jam se “desahogó” y dio detalles del rompimiento con la joven de 25 años. “No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi pareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó”, dijo.

El cantante se excusó diciendo que las relaciones se terminan, pero por ser un artista se dimensionan las cosas: “Esas cosas pasan muchas veces por allí con gente normal, pero nadie dice nada, pero como yo soy artista es una catástrofe, un problema”.

Al ser consultado si pudiese darse una reconciliación o un arreglo con su exnovia, Nicky Jam expresó de forma tajante: “Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya, porque ya no hay nada. Pero mis respetos a ella, la quiero mucho y la amo mucho”.

"Si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi ex pareja. Es tremenda persona y muchacha, pero simplemente como pareja no dio. Son muchas cosas de por medio, cultura, lenguaje, son muchas cosas que al final no funcionaron y tomamos una buena medida, y quedó una bonita amistad”, aseguró.

Fans aseguran que Nicky Jam es quien "tiene el problema”

Pareciera que el éxito profesional de Nicky Jam de 39 años, no se transfiere al plano del amor. No es la primera vez que el reconocido cantante pasa por la etapa de la separación. En el 2018 se conoció que el cantante se encontraba en trámites de divorcio, tras haber contraído matrimonio con Angélica Cruz, de una unión que solo duró 18 meses.

Y precisamente esta experiencia es la que recuerdan los seguidores, por lo que comentaron lo difícil que se le hace poder mantener una relación sentimental al artista.

“Ninguna le funciona”; “Él siempre las espanta con el anillo, va siempre apresurado”; “Tanto nadar pa’ morir en la orilla”; “Aparentemente el problema es él, se casó y botó a la chica al poco tiempo”; “ Que se quede solo mejor”; “ Qué decepción con este hombre, tanta mujer guapa, debería ir a terapia, porque dicen que tiene problemas de niño”.

Nicky Jam y Cydney Moreau se conocieron cuando la ex altleta participó como la modelo principal del videoclip de su canción “Atrévete”. Y ya en el 2019 el artista dejó saber que sostenía un noviazgo con la hermosa rubia de ojos azules y cuerpo escultural.

Según amigos cercanos, fue un amor a primera vista y en cuestión de 4 meses, el reguetonero ya le estaba entregando anillo y pidiéndole matrimonio. Una diferencia de 14 años se llevaba la pareja y fue este el comentario que más se repitió al iniciar el romance.

