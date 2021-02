La reconocida cantante Yuri ha estado en la palestra durante las últimas semanas, después de dar a conocer que se contagió de coronavirus a fines del 2020, lo que preocupó bastante a sus seguidores.

Sin embargo, ahora volvió a ser tendencia debido a una confesión que hizo en una entrevista para TV Azteca, y que había guardado por muchos años.

En un momento de la conversación, la artista hizo hincapié en la violencia de género y contó un oscuro hecho del que fue víctima cuando era solo una niña.

La confesión de Yuri

La autora de la exitosa canción "Maldita primavera", reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía solo 7 años.

Respecto a este suceso, Yuri explicó que se produjo en la consulta de su padre, que se desempeñaba como doctor en ese entonces.

"En la parte donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema, yo estaba haciendo unos algodones. Recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro", expresó en primera instancia.

Yuri comentó que el sujeto comenzó a hablarle y decirle "'¿quieres un dulce?'. Yo respondí 'sí, me gustan los dulces'".

"'Ven nenita, estás bien bonita'", confesó que le decía. "Yo me acuerdo que llevaba un short, llevaba una camiseta y un short verde", expuso por otra parte la cantante.

"Mi papá lo golpeó y le destrozó la cara"

"Me empezó a tocar aquí (indicó su pecho), a sobar el seno, y yo me hice así (para atrás). Él se dio cuenta y me dijo 'no mi amor, no te estoy haciendo daño'. No le dije yo, porque mi papá me dijo que usted no me tiene que tocar aquí", sostuvo.

Agregó que "de ahí que me hice para atrás, él agarró su mano y me tocó parte de la vagina. Yo salí para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá".

"Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió el azúcar. Lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel. Ya no sé qué pasó, pero mi papá siempre desde niña me dijo 'no te dejes'", sentenció.

