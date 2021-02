El actor Regé-Jean Page, sin duda, es todo un galán no solo dentro de la serie "Bridgerton" donde personifica al Duque Simon Basset, sino también fuera de la exitosa serie de Netflix, donde roba corazones a su paso.

Es así como, mientras en la ficción Simon, se enamora perdidamente de Daphne (Phoebe Dynevor), en la vida real el actor, proveniente de Zimbabue, también está enamorado.

Pero y para el pesar de muchas, Regé-Jean Page tiene ojos solo para una sola mujer: su novia Emily Brown; escritora y futbolista que, según el Mirror, juega en FBB Warriors, equipo de fútbol dirigido por féminas, consignó el sitio Nius Dario.

Además de jugar fútbol, Emily también trabaja como redactora freelance para compañías como Nike, Converse o Uber.

Aunque muchos fueron los rumores que surgieron en torno a esta relación, la noticia se confirmó cuando fotógrafos los capturaron en el norte de Londres, donde la pareja habría comprado una casa.

Según el medio español, el inmueble lo adquirieron pocos meses después del final del rodaje Bridgerton. La propiedad estaría valorada en 800.000 libras (cerca de un millón de euros).

Luego de pasar un buen tiempo juntos, la pareja se despidió con un efusivo beso antes de que Jean-Page se dirigiese al aeropuerto para volar a Nueva York donde tiene un agenda bastante ocupada y llena de compromisos.

El actor estaría trabajando en nuevos proyectos audiovisuales, entre ellos la posibilidad de que encarne al nuevo James Bond, tras el abandono de Daniel Craig como el famoso agente secreto 007.

Sorry, ladies... Bridgerton's dashing duke Regé-Jean Page who plays the handsome Duke of Hastings in the hit Netflix drama already has his duchess



he was last week spotted embracing part-time footballer Emily Brown in a street close to the £800k home they share in North London. pic.twitter.com/CVpWR5rVnx