La cantante mexicana Yuri reconoció que padeció coronavirus el pasado mes de octubre de 2020 y que fue tan leve que lo confundió con una alergia. La intérprete, que había negado en un principio la enfermedad, confesó que aún sufre las secuelas del virus.

En un video difundido por el programa de farándula mexicano “De primera mano”, la intérprete de “Una mentira más” comentó que se contagió durante las grabaciones del programa “Quién es la máscara”, luego vinieron las consecuencias del virus, unos ataques de ansiedad y taquicardias.

Te puede interesar El dueto con Luis Miguel que marcó para siempre la vida de Yuri: Cantaron y ella se fugó con un pololo

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve Covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho. El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y mucha gente sufre las secuelas de diferentes maneras. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 de la mañana por ataques de ansiedad”, contó la estrella azteca sobre las consecuencias de la enfermedad.

Yuri había negado tener coronavirus

Meses atrás, el periodista Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa, reveló que Yuri y varios artistas que participan en el reality “Quién es la máscara” habían contraído el virus, algo que ella negó rotundamente en ese momento.

“El señor Gustavo Adolfo Infante dice que todos tenemos coronavirus, que Juanpa Zurita no sé qué y que yo. Gustavo, así de chiquitito y así de mala onda”, dijo en defensa, según reseña el portal Milenio.

La estrella musical a pesar de estar sufriendo las consecuencias de la enfermedad, no ha dejado de mantenerse activa en las redes sociales, en las que publica videos e imágenes casi a diario.

Yuri tampoco pierde su buen sentido del humor. En una de las últimas publicaciones, escribió un mensaje con motivo de celebrar su cumpleaños número 57. “Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad”. Añadió también un saludo a sus seguidores, "Gracias, amigos por tantos regalos de corazón”.

Todo sobre Famosos