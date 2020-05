Las voces de Luis Miguel, con 15 años, y Yuri, de 21 años, estallaron en el Centro Libanés, de la Ciudad de México, ese 21 de mayo de 1985. Cantaban en la gala de los premios TVyNovelas, una complicidad entre ambos que enamoró al público.

Los intérpretes sabían que esa noche era especial. Tras terminar de cantar "Yo te pido amor", Yuri escapó del férreo control familiar al fugarse con su novio, Fernando Iriarte.

Luis Miguel lo sabía y le ofreció un sitio donde pasar la noche. “Ese día acabando de cantar con él yo me escapaba con Fernando (…) fue una noche muy emocionante de cantar con él y él lo sabía, era el único que sabía que después yo me iba a escapar de mi casa”, confesó Yuri en una entrevista con Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

Amistad a prueba

Según la cantante, Luis Miguel y su padre, Luis Rey, le ofrecieron “un departamento en Polanco, porque pensaban que no tenía a dónde ir”. Ella rechazó la oferta porque “ya tenía planeado todo con Fernando”.

“Tuve que tomar esa decisión porque las cosas no estaban bien y Luis Miguel lo sabía. Fue mi amigo durante mucho tiempo. Siempre me escuchaba, no fue mi novio. Siempre fue muy cariñoso conmigo, siempre me atendió. Éramos grandes amigos, entrañables, siempre tuvimos una relación muy bonita”, agregó.

Yuri recordó que esa noche fue muy dolorosa: “Dejar a mi papá ahí en la fiesta. Les dije que iba al baño y ahí fue donde me fui y ya no regresé. Mi papá y mi hermana llegaron a mi casa sin mí y fue el caos. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia”.

La mexicana explicó que tomó esa radical decisión “porque la relación con mi mamá ya no era muy buena. Yo ya era mayor de edad y mis papás no me dejaban tener novio y tener una vida normal de madre e hija”, dijo.