La reconocida actriz Rocío Toscano (26 años) sorprendió a todos en redes sociales al anunciar que ya fue mamá de sus mellizos, y en pleno "Día de los enamorados".

Quien interpretara a "Roxy" en "Verdades Ocultas" entregó la noticia mediante su cuenta de Instagram, con unas emotivas palabras.

El mensaje fue acompañado con una foto, donde se le puede ver descansando en una cama de la clínica donde dio a luz, junto a sus dos pequeños.

¿Qué dijo la actriz?

"Real amor verdadero el 14 de febrero. La cita más emocionante de mi vida, son tan hermosos!", expresó Toscano.

Asimismo, señaló que "ahora soy mamáaaa! Gracias por todo el amor, atención, los mensajes y esa conexión con ustedes, me apañan tanto siempre".

"Estoy felizzz!! Se viene la verdadera aventura", sentenció en el post, que fue rápidamente comentado por sus seguidores.

¿Cuándo vuelve a Chile?

Sobre su regreso a nuestro país, hace unos días expuso que aún no tiene claro en qué fecha podría ser, aunque señaló que lo analizaría después del nacimiento de sus hijos.

Sin embargo, cuenta que "sí quiero es volver para criar a mis hijos en el sur, no me veo en otro lugar. En Osorno o por ahí, yo me crié en esa ciudad".

