Rocío Toscano (26 años) está solo a días de dar a luz a sus mellizos, a quienes llamará Alma y Luca, proceso que ha compartido con sus seguidores en Instagram desde que dio a conocer la noticia.



Quiera interpretara a "Roxy" en "Verdades Ocultas" recientemente contó que sus hijos no nacerán en Chile, como muchos pensaban. La actriz contó que se encuentra al “otro extremo del planeta”, refiriéndose a Parker, un pueblo ubicado en el condado de Douglas en el estado estadounidense de Colorado, donde se encuentra ya hace varias semanas. "Imposible no querer pasar este proceso junto a ellos, ya quiero ver las caras de estos abuelos chochos”, dijo.

Y fue el reciente martes que Rocío alertó a sus seguidores con una storie en su Instagram, la que hizo pensar que ya estaba lista para tener a sus bebés ya que compartió una imagen desde la clínica.

Instagram

Sin embargo fue una falsa alarma como ella misma lo aclaró. "No es hoy, perdón si les hice pensar que era hoy, pero no. Solo fui a mi último control así que no falta nada", confirmó.

Más tarde compartió imágenes de cómo luce su gran barriga de embarazada que alberga a sus dos hijos. "Yo soy muy pequeña, mido como un metro y medio, y tengo como 15 kios de más, me duele mucho la cadera y la pelvis", contó.

Instagram

¿Cuándo vuelve a Chile?

Sobre su regreso a nuestro país, declara que aún no tiene claro en qué fecha podría ser, lo cual analizará posterior al nacimiento de sus pequeños.

Sin embargo, cuenta que "sí quiero es volver para criar a mis hijos en el sur, no me veo en otro lugar. En Osorno o por ahí, yo me crié en esa ciudad".

Antojos en su embarazo

La intérprete también confesó cuáles han sido sus principales antojos durante su embarazo, los que han involucrado un cambio en su estilo de vida.

"Yo no tomo bebidas, pero por antojos lo he hecho. Seguía una dieta vegetariana hace dos años, pero volví a comer carne en el embarazo por ganas. No me podía aguantar. Me comía cuatro hamburguesas a la semana", confiesa.

