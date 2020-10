Netflix publicó este lunes las primeras imágenes de la segunda temporada de The Witcher, en producción en el Reino Unido. En las fotografías se ve a Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, con una armadura nueva para la próxima temporada.

En tanto, la plataforma de streaming adelantó que durante los próximos días se conocerán novedades de la entrega respecto a la princesa Cirilla y a Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

Segunda temporada

Sobre la temporada 2 de The Witcher se conocen algunas novedades como nuevos integrantes del elenco. Uno de los nombres que se incorpora es el de Kristofer Hivju, conocido por interpretar a Tormund en Game Of Thrones.

El nuevo elenco de la temporada dos incluye también a Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia, y a la recién gradua Mecia Simson, como Francesa.

La series será dirigida por Stephen Surjik (Umbrella Academy) quién dirigirá el Episodio 201 y 202, Sarah O’Gorman (Cursed) los episodios 203 y 204, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) dirigirá los episodios 205 y 208, y Geeta Patel (Meet The Patels) los episodios 206 y 207.

La segunda temporada de The Witcher está programada para el 2021 y ya comenzó su producción en Reino Unido.

Nueva serie relacionada

En julio de este año se conoció que Netflix trabaja en una nueva serie que estará relacionada a The Witcher y llevará por nombre The Witcher: Blood Origin, precuela de The Witcher.

Blood Origin será una serie limitada de seis partes y estará ambientada en un mundo élfico 1.200 años antes del mundo de The Witcher. La historia narrada irá al origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial "conjunción de las esferas".

