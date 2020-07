Una nueva serie fue anunciada este lunes por Netflix y estará relacionada con una de las producciones más exitosas que estrenó la plataforma de streaming a fines de 2019. Se trata de The Witcher: Blood Origin, precuela de The Witcher.

Blood Origin será una serie limitada de seis partes y estará ambientada en un mundo élfico 1.200 años antes del mundo de The Witcher. La historia narrada irá al origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial "conjunción de las esferas".

"Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?", indicó a Netflix, Declan de Barra, productor ejecutivo y showrunner.

Además agregó que esta nueva serie "contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer Witcher".

Blood Origin

The Witcher: Blood Origin aún no tiene fecha de estreno y se desconoce aún su elenco. Hasta ahora solo se sabe que se filmará en el Reino Unido.

Por otro lado, la segunda temporada de The Witcher, programada para 2021, ya inició su rodaje a principios de este año y contará nuevamente con Henry Cavill como el hechicero. El nuevo elenco de la temporada dos incluye también a Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia, y a la recién graduada Mecia Simson, como Francesa.

Ver cobertura completa