Con apenas 14 años, Angelina Jolie se comportaba como una típica adolescente “rebelde” que eclipsaba a todos con su belleza. Una serie de fotos inéditas salieron a la luz junto con unas postales escritas de puño y letra por la famosa actriz.

El diario inglés Daily Mail publicó en exclusiva las imágenes, donde Jolie se muestra con un grupo de amigos. Hace lo típico de una joven a esa edad: tomar licor, comer pizza y dormir. Pero también posa frente a un cementerio, un detalle que deja entrever su “lado oscuro”.

Las fotos fueron suministradas, bajo el anonimato, al medio por uno de sus compañeros de la Escuela Intermedia El Rodeo en Los Ángeles, California. Datan de 1989, según el informante.

“Ella siempre fue una persona maravillosa y tuvimos una amistad maravillosa. La gente no se da cuenta de que ella siempre fue caritativa, salvaje pero caritativa. No la había visto una vez en seis meses y ella me dio dinero”, contó.

Angelina Jolie "rebelde"

Entre las intimidades de esos días, el informante recordó: “Festejamos. Bebimos y fumamos cigarrillos y tomamos ácido”. Además explicó que "ella trató de hacer las cosas que eran salvajes, que eran anti-Beverly Hills. Nos vestimos de negro y pensamos que éramos anarquistas".

Para la fuente Angie era “excéntrica y hermosa”. Estas afirmaciones se refuerzan con los mensajes que la protagonista de “Maléfica” escribió en unas postales, que también fueron entregadas al diario inglés.

En una de ellas, le comentó a otra amiga sobre un fotógrafo que le gustaba: “Es un fotógrafo que conocí hoy, nadie sabe que me gusta, pero dijo que quiere trabajar conmigo, eso espero porque lo quiero. Es perfecto, alto, delgado, cabello negro, ¡vive en un estudio! ¡Pero creo que es gay!”.

Obsesiones

Según la fuente, Angelina Jolie “soñaba con convertirse en directora de una funeraria e incluso tomó un curso de estudio en casa sobre embalsamamiento”. Por ello, le gustaba “pasar el rato” en cementerios.

“Angelina estaba un poco obsesionada con el suicidio y la oscuridad, estaba interesada en el lado oscuro de la vida”, detalló.