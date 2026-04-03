Temblor se registra en la zona centro norte de Chile: Esta fue la magnitud del sismo

03 abr. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 16:45 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 53 km al sureste de Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 95 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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